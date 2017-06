Fabio Capello diventerà il nuovo allenatore del Jiangsu. Domani l'accordo sarà ufficiale: per il tecnico pronto un contratto di un anno e mezzo e uno stipendio da 10 milioni di euro. Capello sarà presentato nei prossimi giorni e inizierà subito a lavorare in vista della ripresa del campionato cinese, in programma il prossimo weekend. Capello entrerà dunque a far parte del mondo Suning.



NIENTE SOUSA - Salta di conseguenza l'arrivo di Paulo Sousa, recentemente accostato al Jiangsu. Il discorso tra la proprietà cinese e l'allenatore portoghese si è arenato su questioni prettamente fiscali: fallito anche l'ultimo tentativo in extremis. Da Milano è partito Capello, che ha da poco firmato a Nanchino il nuovo contratto. Con lui approderanno nella Chinese Super League anche Cristian Brocchi e Gianluca Zambrotta, giocatore di Capello ai tempi della Juventus.



SCELTA DI PRESTIGIO - Zhang Jindong ha puntato su Don Fabio per riportare la squadra in zone tranquille di classifica. Il Jiangsu è penultimo in classifica ad oggi. L'arrivo di Capello - fermo dal 2015 quando lasciò la panchina della nazionale russa - è stato sponsorizzato da Walter Sabatini. Fabio Capello allenatore del Jiangsu, Marcello Lippi commissario tecnico della Cina. Una grande fetta della storia del calcio italiano è ora in Asia.