Obiettivo centrato. Il Jiangsu Suning gioca domenica sul campo del Changchun Yatai la terzultima giornata del campionato cinese, con la salvezza già in tasca aritmeticamente. Infatti in Cina retrocedono le ultime due squadre in classifica: Yanbian e Liaoning Hongyun, che oggi hanno perso rispettivamente contro Henan Jianye e Shandong Luneng. Entrambe devono giocare ancora due partite e, anche se le vincessero tutte e due, non raggiungerebbero comunque la squadra allenata da Fabio Capello, che ha 7 punti di margine sulla zona retrocessione.



A questo punto, dopo l'ultima giornata di campionato in programma il 4 novembre sul campo dello Shanghai SIPG, il Jiangsu Suning può dare il via libera alla cessione in prestito all'Inter di un brasiliano tra Alex Teixeira e Ramires. Quest'ultimo in particolare (30 anni ex Chelsea e Benfica) interessa ai nerazzurri di Spalletti, alle prese con una coperta un po' troppo corta a centrocampo, dove per tre posti da titolare ci sono cinque giocatori: Borja Valero, Vecino, Gagliardini, Brozovic e Joao Mario.