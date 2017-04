Intervistato da Radio Anchi'io Sport, Fabio Capello ha parlato del futuro di Inter e Milan.



“L’Inter ha un grande futuro, Suning è una grande società e Zhang un grande azionista che ha dimostrato quali siano le sue ambizioni. Al Milan, invece, non si capisce nulla. Dovrebbe vivere e giocare costantemente la Champions, non può essere in quella posizione, ma ambire a molto di pià, anche se la strada è lunga e difficile. Berlusconi? Sono 4-5 mesi che non lo sento”.