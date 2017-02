In un'intervista rilasciata a Il Giornale, Fabio Capello, uno che di Champions League se ne intende, ha fatto il punto della situazione sulla massima competizione europea di questa stagione, accendendo i riflettore sulla Juve: «La squadra è stata disposta in modo esemplare da Allegri, il quale ha reso i propri giocatori molto più pericolosi di quanto erano in precedenza: i bianconeri possono arrivare in fondo, ma ovviamente servirà tanta fortuna». Don Fabio, inoltre, ha dichiarato chi secondo lui è il fiore all'occhiello di Allegri per applicare una sistemazione di gioco simile: «Mandzukic è l'esempio tipico di giocatore moderno: si applica ovunque e si sacrifica e ciò consente ad Allegri di schierarlo in diverse zone del campo».