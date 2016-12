Fabio Capello torna sull'acquisto di Roberto Carlos da parte del Real nel 1996: ''Appena arrivato a Madrid mi chiamò un procuratore per dirmi che l’Inter avrebbe venduto Roberto Carlos. Non ci credevo. Mi feci mandare un fax per avere l’ufficialità della vendita del difensore brasiliano. Chiamai subito il presidente per dirgli che il giorno dopo doveva precipitarsi per chiudere l’affare. Credo sia stato l’acquisto più veloce della storia''. Un tuffo nel passato per Fabio Capello che ricorda uno degli acquisti più importanti della sua parentesi madrilena: Roberto Carlos, che all'Inter non convinse Hodgson, si consacrò al Real diventando uno dei più forti terzini della sua generazione e non solo.