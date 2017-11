Fabio Capello potrebbe lasciare la Cina con un anno di anticipo rispetto al suo contratto. Sono infatti giorni di intensi confronti con Suning. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, pare che la proprietà dello Jiangsu abbia deciso di operare una piccola rivoluzione generale dopo l’ultima difficilissima stagione: squadra a lungo coinvolta nelle zone basse della classifica e tirata fuori dai guai proprio da don Fabio, ingaggiato lo scorso 11 giugno a campionato ampiamente iniziato. Perché divorziare da chi di fatto ti ha salvato poi comodamente? I contorni non sono ancora del tutto definiti, va detto, ma è possibile che fra le parti non ci sia più una totale sintonia a livello di programmazione generale. In ogni modo, nel giro di pochi giorni ogni cosa sarà più chiara, anche perché sono nel frattempo iniziate le grandi manovre in vista del prossimo campionato.