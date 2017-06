Fabio Capello è ufficialmente il nuovo allenatore del Jiangsu Suning, il club cinese della galassia Suning, la società proprietaria dell'Inter. Una figura importante, se non imponente, che entra a far parte della 'famiglia allargata' del mondo nerazzurro. Resta da vedere se questa figura non si dimostrerà anche ingombrante. Ingombrante per Luciano Spalletti. Perché già ce li immaginiamo i mugugni dei tifosi e i rumors di mercato se, malauguratamente, Spalletti dovesse iniziare la sua avventura a Milano mettendo in fila un paio di sconfitte di troppo. In un simile contesto, iniziare a fare il nome di Capello per la panchina dell'Inter sarebbe fin troppo facile. Fantascienza? Sì, lo sarebbe in un contesto diverso da quello di una società capace di cambiare cinque allenatori nell'ultimo anno solare (Mancini, de Boer, Vecchi, Pioli e Spalletti). Ma l'Inter, in tema di allenatori, ci ha abituato a qualsiasi tipo di ribaltone e sorpresa.



SCELTA OPPORTUNA? - Chi scrive è sicuro che Spalletti sia l'uomo giusto per l'Inter, per capacità, esperienza e abilità nella gestione di ambienti e situazioni difficili. E siamo altrettanto sicuri che nella Milano nerazzurra il tecnico di Certaldo farà benissimo. Oggi ci interroghiamo solo sull'opportunità della scelta di Suning di far entrare in società un tecnico prestigioso e vincente come don Fabio, oltretutto più volte accostato al nome dell'Inter nel recente passato. Nel caso in cui arrivasse un periodo di grande difficoltà per l'Inter di Spalletti, Zhang Jindong e Walter Sabatini devono essere consapevoli del fatto che la domanda, inevitabilmente, arriverà: "State pensando a Capello per la panchina dell'Inter?". Spalletti ha le spalle larghe e saprebbe reggere alla pressione. La società e, soprattutto, l'ambiente dovrebbero riuscire a fare altrettanto.



Non mancano, naturalmente, situazioni analoghe anche in altre realtà, e pensiamo ad esempio a Rino Gattuso allenatore della Primavera del Milan. Anche lì, si dice, potrebbe annidarsi un'insidia mediatica per Vincenzo Montella. Ma la storica propensione dell'Inter a fagocitare allenatori e il peso, tecnico e mediatico, di Capello, infinitamente superrore a rispetto a quello di Gattuso, rendono la situazione nerazzurra potenzialmente più delicata.