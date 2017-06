Con una tripletta ha travolto l’Italia e trascinato la Spagna nella finale dell’Europeo Under 21. È stata una serata di gloria per Saúl Ñíguez, giovane talento dell’Atletico Madrid che si è così portato a 5 reti nel torneo e ora domina la classifica cannonieri. Logico che dopo una performance del genere, e con solo un’altra partita da giocare, lo spagnolo sia balzato in testa alle quote sul miglior bomber della competizione. Sul tabellone Snai, Saúl è precipitato a 1,05, scavalcando di diritto il suo compagno di squadra Marco Asensio, fermo a tre gol. Avrebbe bisogno di una tripletta contro la Germania per prendersi il titolo ed è dato quindi a 7,50. Potenzialmente resta in corsa anche Davie Selke, miglior marcatore dei tedeschi, con due gol all’attivo. Ma su di lui la quota schizza già a 50 volte la posta.