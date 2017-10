La tensione è rimasta altissima per parecchi giorni, poi è stato Edinson Cavani a chiudere la diatriba. Pace fatta con Neymar, ha dichiarato l’uruguaiano dopo il battibecco con il brasiliano su chi dovesse battere un rigore. Il Psg ha continuato a vincere, ma intanto i malumori in casa parigina hanno dato spazio a un altro sudamericano, che invece è leader incontrastato della sua squadra. Radamel Falcao vola nella classifica dei bomber di Ligue 1, dove è arrivato a 12 reti dopo otto giornate di campionato, e la sua “intoccabilità” negli schemi del Monaco lo favorisce anche per la corsa al titolo di capocannoniere: l’obiettivo è offerto a 1,90 sul tabellone Microgame Group, con un vantaggio già piuttosto evidente sulla coppia di fuoriclasse del Psg. Edinson Cavani (8 reti finora) è secondo a 2,25, mentre per Neymar (6 gol) si arriva a 6,50. Lontanissimi gli altri pretendenti, a partire da Mariano Diaz: l’attaccante del Lione, anche lui a 6 marcature, si gioca a 25,00, per trovare Mario Balotelli (5) si arriva a 40,00, e rimane in ombra anche Kylian Mbappé a 50 volte la posta.