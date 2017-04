Dzeko va di doppietta, Belotti risponde agganciando l’Udinese con un’inzuccata vincente. Con 23 gol a testa i bomber di Roma e Torino siedono in condominio al primo posto della classifica cannonieri di Serie A. A parità di gol, però, i bookmaker scelgono il Gallo nella corsa al titolo di miglior marcatore: sul tabellone Snai l’attaccante granata è in vantaggio a 2,25, il giallorosso insegue a quota 3,00. Staccato di tre gol Mauro Icardi dell’Inter (20), ma l’argentino ha la possibilità di accorciare o agganciare la vetta se sarà in stato di grazia, nella sfida dell’Inter contro la Sampdoria di questa sera: su di lui, per il momento, si punta a 4,25 su Snai. Resta a 19 reti Gonzalo Higuain, a digiuno anche nella sfida con il Napoli: il Pipita è dato a 5,50, mentre Ciro Immobile, nonostante la stagione super (18 gol in campionato, due in Coppa Italia) è piazzato a 40 contro 1.