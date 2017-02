Con due gol ha messo la Fiorentina al tappeto e si è ripreso la vetta della classifica cannonieri in solitaria. Edin Dzeko rilancia la Roma e sale così a 17 gol in campionato. Il bosniaco ha mandato un segnale fortissimo che i bookmaker hanno colto al volo: nelle scommesse sul capocannoniere della Serie A la quota di Dzeko è stata drasticamente tagliata dopo la doppietta di ieri. È passata da 3,50 a 2,50 sul tabellone Snai, dove il romanista ha agganciato il grande favorito Gonzalo Higuain, a 15 reti. Dries Mertens, 16 gol fino a questo momento, è piazzato a 4,00 nella categoria “altro”, l’opzione di scommessa che comprende tutti i calciatori inizialmente non inseriti nella lista dei bookmaker. Quota 5,00 per Mauro Icardi e Andrea Belotti, entrambi a 15 reti. Si sale invece a 15,00 per Ciro Immobile, fermo a 12 gol.