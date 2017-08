Mauro Icardi è il pretendente più accreditato al titolo di capocannoniere della Serie A 2017/2018: la doppietta realizzata contro la Fiorentina spinge in cima al tabellone il centravanti dell’Inter, ora in vetta insieme a Gonzalo Higuain. L’offerta su Icardi passa da 6,00 a 5,00 su Snai, alla pari con il Pipita, che pure ha battezzato con un gol il debutto contro il Cagliari. Bene anche Arkadiusz Milik, subito in rete con il Napoli: per l’attaccante polacco l’offerta è a 12,00, subito dietro Dzeko (10,00) e alla pari con Belotti. Rimane terzo nelle preferenze dei quotisti Dries Mertens, per ora a zero e con una quota ritoccata al rialzo (da 7,00 a 8,00) e c’è un piccolo spazio anche per Fabio Quagliarella: l’attaccante della Sampdoria, anche lui autore di una doppietta, vale 50,00.