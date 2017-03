Una tripletta all’Atalanta e Mauro Icardi si rifà sotto nella lotta per il titolo di capocannoniere: ora l’argentino è a 20 reti in Serie A, a sole due lunghezze dal numero uno Andrea Belotti. Icardi, dopo l’exploit di ieri, ha scalato anche la lavagna delle scommesse: su Snai la sua quota è crollata da 12,00 a 4,00. Il favorito assoluto resta proprio Belotti del Torino che è a 1,95 e ha la possibilità di allungare il distacco nel match di questa sera contro la Lazio. Ancora un turno a secco per Gonzalo Higuain (che non segna da quasi un mese in campionato, ultima rete contro il Palermo lo scorso 17 febbraio): il Pipita sale di quota, da 3,00 a 3,75, mentre scende da 5,00 a 4,50 Edin Dzeko, arrivato a 20 reti nella sfida contro il Palermo. Continua la stagione super di Dries Mertens, a 19 gol con il Napoli: il belga si trova nella categoria “altro” che raccoglie tutti i giocatori non menzionati direttamente nella lista dei bookmaker e che vale 10,00.