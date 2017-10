Ha messo la firma, su rigore, anche nel 6-1 con cui la Lazio ha travolto il Sassuolo. Ciro Immobile si è così portato a nove reti in campionato, a solo una da Paulo Dybala, a secco nella gara della Juve contro l’Atalanta. Dunque il bomber della Lazio si candida come principale sfidante dell’argentino nelle scommesse sul capocannoniere della Serie A: sul tabellone Microgame, come riporta Agipronews, Dybala resta favorito, a 3,30, mentre la quota di Immobile va giù fino a 4,25. Scavalcati in un sol colpo sia Icardi (sei gol per lui) che Dzeko (a 7 marcature), entrambi a 5,50. Nella zona calda della lavagna scommesse anche Dries Mertens (sette reti anche per lui) dato a 5,00, mentre è più distante Gonzalo Higuain, che con tre reti fino a qui è piazzato a 8,50.