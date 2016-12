La metamorfosi da esterno a centravanti è completa: i quattro gol segnati contro il Torino consacrano Dries Mertens nell’Olimpo dei bomber di Serie A e ora anche per l’attaccante del Napoli si aprono le porte per la rincorsa al titolo di capocannoniere. Con il poker di ieri il belga si è portato a 10 gol, gli stessi di Higuain e a -2 dalla vetta della classifica attuale e per la prima volta in stagione Mertens fa la sua apparizione sulle lavagne internazionali, a quota 13,00. L’azzurro entra in lista davanti a Kalinic e Bacca, entrambi a 34,00, mentre sulle lavagne italiane è ancora incluso nel gruppo “Altro”, dato a 8,00. In testa torna a comandare Gonzalo Higuain, a 3,00: il gol alla Juve porta il Pipita a 12 marcature, alla pari con Dzeko che ora è a 3,50. Stessa offerta per Andrea Belotti, giunto anche lui a 12 reti e dato alla stessa offerta del bosniaco, mentre Icardi è a 3,75.