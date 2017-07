Gianluca Caprari ha parlato a Sky Sport del suo trasferimento dall'Inter alla Sampdoria: ''La storia della Samp è importante, vengo qui sperando di riuscire a fare bene. Io nuovo Schick? Qua lui ha fatto bene, io spero di fare bene per me stesso e per la squadra. Non mi son mai sentito un giocatore dell’Inter e non ci ho mai giocato, adesso sono alla Samp e spero di far bene qua''.