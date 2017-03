Massimo Caputi, capo dello sport de Il Messaggero, a Lady Radio torna sulla notizia di Bernardeschi all’Inter lanciata proprio dal suo quotidiano: ‘Secondo le nostre fonti l’affare è praticamente fatto per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Se uno come Bernardeschi dovesse passare ad una squadra come l’Inter, che giocherà le coppe e lotterà per lo scudetto, tra un paio di anni può diventare un simbolo del calcio italiano. Non me ne vogliano i tifosi della Fiorentina’.