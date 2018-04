Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha parlato alla Stampa in vista della sfida di questa sera tra gli azzurri e la Juventus: "Sarà una sfida bella e difficile tra due squadre fortissime, divise da una rivalità senza tempo. Il Napoli, per avvicinarsi allo scudetto, deve ottenere minimo un pareggio: se vince la Juve, diventa durissima. La Juve è più scaltra e concreta, sa stare in partita fino all'ultimo secondo. Il Napoli è più bello per merito del gioco "brasiliano" di Sarri, tutto velocità e triangolazioni, improntato all'offensiva. Stavolta, però, bisogna cercare di vincere. A costo di sacrificare lo spettacolo. Il mio più bel ricordo di queste sfide? Ne ho tanti, ogni partita era sentita e intensa. Su tutto, la tripletta dell'88 quando vincemmo 5-3 a Torino. Il terzo gol fu particolarmente bello, scavalcai Tacconi con un tocco morbido. Chi sarà decisivo? Sia Juventus sia Napoli hanno uomini in grado di tracciare la differenza: penso a Dybala e Higuain, Mertens e Milik. Mai come stavolta, credo però che sarà decisivo il gruppo. Se tiferò? Ovviamente per il Napoli. Ho vissuto anni fantastici, sono innamorato della città e della sua gente. Come si dice? Vedi Napoli e poi muori. Mi auguro che gli azzurri facciano la partita dell'anno e possano tornare a vincere lo scudetto".