Parlando negli studi di Radio Deejay, il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha commentato il possibile affare che porterebbe Rafinha all'Inter: "Quando compri un giocatore rotto, lo compri rotto. Ti prendi un bel rischio, come ha fatto la Roma con Karsdorp: fai una scommessa che ti va bene una volta su dieci. Rafinha ha avuto tantissimi problemi fisici: è stato infortunato per oltre 500 giorni, in questo momento il suo valore è zero. E’ il Barcellona che dovrebbe pagare l’Inter, magari inserendo una percentuale sulla rivendita se il giocatore si rilancia con l’Inter. Anche perché se va in Champions l’Inter può prendere qualcuno migliore di Rafinha".