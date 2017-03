Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato del futuro dell'Inter come riporta FcInterNews: "Bisogna che l'Inter compri qualche elemento e lo inserisca in una struttura che già c'è. I nomi saranno clamorosi, mi aspetto colpi alla Bale, oltre i 100 milioni di euro. Non sarà facile al primo anno, ma sarà una campagna acquisti importante. Fondamentale anche saranno le sinergie con il club cinese di Suning. L'Inter deve sognare, se non lo fa adesso non lo farà più. Deve puntare ad arrivare al livello delle due squadre di Manchester e del Barcellona nel giro di due anni".