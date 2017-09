Il noto giornalista di Sky Sport, ed ex direttore, Fabio Caressa, è intervenuto nel tg di Sky Sport 24 alle 13:30, per parlare dell'attuale Serie A, con un attenziona particolare su Juve e Inter: "Champions League? Credo che la Juve possa arrivare ancora in finale. Simone Inzaghi è un allenatore da scudetto, la sua Lazio non credo, però lui lo è fin da subito. Credo che Inzaghi sia il dopo Allegri, non sto dicendo che ci andrà, ma è un allenatore in continuità con la linea della Juve, e sarebbe un bel percorso. Fa giocare chiunque, in ogni momento, guardate Mauricio: lo ha preso 3 giorni, allenato e schierato senza problemi".



ARGENTINA - "Qual è il problema di Higuain? Si parla di caso Higuain, ma non segna da sole 3 partite, poi magari domani fa 4 gol e fine. Comunque è in sovrappeso, si vede, ma il problema è anche mentale. Se c'entra l'Argentina? Non essere convocato con la Seleccion per quello che sarà, probabilmente, l'ultimo Mondiale della sua carriera, sarebbe il fallimento della sua vita calcistica. E questo potrebbe essere un grande problema per il futuro. Se là davanti sono in tanti? Sì, però c'è l'uomo del 4° e 5° gol, Aguero, e il ragazzo delle due biografie a 23 anni, Icardi. Diciamo che le sue sono letture perdibili...".