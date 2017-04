Luciano Moggi ha minacciato di querelare Fabio Caressa dopo le sue parole all'Università Bocconi su Calciopoli. Oggi il conduttore e giornalista di Sky, tramite Radio Deejay, ha detto la sua: "Io di Calciopoli cerco di non parlarne, però mi hanno chiesto quale fosse il clima e io cito una cosa e un episodio che ho già scritto in due libri e che è stato citato almeno in 5 interviste nel 2004, 2005, 2006, 2009, 2011. Voglio solo precisare che io non ho fatto nomi e non ho mai detto che aveva chiamato Moggi. Perché non ha chiamato Moggi ma ha chiamato qualcuno della dirigenza della Juventus, importantissimo. Non era Moggi, io non ho fatto i nomi allora e non li dico neanche adesso. Quando Moggi dice che non ha chiamato, è vero, non ha chiamato lui ma hanno chiamato. Hanno chiamato per esprimere un giudizio sulle nostre telecronache e aveva proprio chiesto la testa. Io capisco che ancora si parli di 10 anni fa, ma quello per me è un argomento chiuso. Per molti evidentemente no, questa è la cosa che mi ha un po’ sorpreso. Ripeto che non c’era nessun legame con l’attualità. Anzi sull’attualità io ho delle idee profondamente diverse su alcune cose”.