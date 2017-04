CLAMOROSO - Caressa a tutto campo su calciopoli Video CLAMOROSO che ci manda un nostro lettore da un incontro universitario con Fabio Caressa avvenuto oggi Caressa parla a tutto spiano di calciopoli, del sistema Moggi e delle minacce che ricevette dalla dirigenza bianconera per aver detto in TV che mancavano due rigori al Bologna. Ascoltate in particolare la parte di come la Juventus tentava di influenzare e manipolare l'opinione pubblica tramite mistificazioni giornalistiche. Il video dura cinque minuti, sentitelo tutto, se potete, perché sono dichiarazioni molto forti. Pubblicato da Ruttosporc su Giovedì 6 aprile 2017

Fabiotelecronista e giornalista di Sky, ha parlato all'Università Bocconi di Milano durante la rassegna "Il Valore dello Sport", organizzata dall’Università di Milano, riferendosi alla"Nel 2006 pensavo ci fosse qualcosa, ma non a quel livello lì. Moggi ha pensato non solo di poter fare qualcosa per la Juve ma ha pensato di poter fare quello che voleva per tutto il campionato. Ci sono decine di sentenze su questo ormai. Lui pensava di poter decidere su chi doveva retrocedere e altro, questo non era possibile. Poi negli anni si scopriranno sotto che ci sono state anche lotte, magari anche interne alla famiglia e nella Juventus in quel periodo. C’era grande incredulità e poi è arrivato il Mondiale dove c’era grande voglia di rivalsa perché venivamo un po’ derisi, giustamente.C’erano stati degli arbitraggi che facevano pensare, in particolare in un Bologna-Juventus vinto dai bianconeri per 1-0 con un goal di Nedved su calcio di punizione. In questo match per due volte sul bolognese Cipriani non fu fischiato il rigore e nell’intervista a fine gara lo stesso giocatore disse che gli episodi non erano importanti: Cipriani era un giocatore della GEA.- "Dopo che noi affrontammo l’argomento in telecronaca dicendo che due rigori non erano stati concessi,Questa cosa accadde sotto Natale e lui stesso durante il cocktail ci disse di ricordarci che noi siamo Sky e siccome diamo noi i soldi alla Juventus per i diritti, magari un giorno chiederemo noi di decidere il loro allenatore ma loro non decideranno mai su quello che deve fare Sky. Questo fa capire che forza servisse in quel momento per resistere ad alcune pressioni. Il giorno dopo successe che sulla prima pagina del Corriere della Sera, ci furono due colonne di attacco nei confronti miei e di Bergomi dicendo che Cipriani stesso aveva detto che i rigori c’erano, mistificando la realtà in una maniera ignobile. Non dico il nome del giornalista per rispetto, ma dopo uscì che era colluso con queste persone quì. Era un momento molto complicato, si avvertiva questa pressione.