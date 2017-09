Intervenuto dagli studi di Sky, Fabio Caressa esprime la propria opinione sull'Inter.



"Non so se vinceranno lo scudetto, ma lotteranno fino in fondo. L'Inter non è una squadra che gioca benissimo, ma a tratti li fa e in ripartenza è micidiale. Skriniar non è una sorpresa, ne parlai con Bergomi e quando Bergomi dice che uno è forte è forte. Ce lo aspettavamo già forte, Miranda paradossalmente è l’anello debole, ogni tanto si distrae. Deve migliorare come attenzione. Si dovranno inventare qualcosa se uno ha un raffreddore ma io spero nel recupero di Ranocchia. Gli suggerirei un mental coach perché quello che gli è successo è incomprensibile, credo a un problema mentale".