Il direttore sportivo dell'Empoli Marcello Carli ha presentato la gara prevista per stasera allo Juventus Stadium contro la squadra di Allegri alle 20.45. Così il ds empolese ai microfoni di Tuttojuve.com: «Giochiamo contro la miglior squadra d'Europa, quindi dovremo andare oltre le nostre possibilità per portare casa punti, cosa che comunque sia dovremo provare a fare. Non possiamo di andare a Torino a far le vittime sacrificali ma anzi dovremo cercare di metterli in difficoltà. Non credo in cali dopo la partita di Champions: la Juve è una squadra costruita per giocare in tre competizioni ed infatti sarebbe impossibile scegliere un giocatore bianconero da toglierli, anche perché rimarrebbero comunque altri campioni».