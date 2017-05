Di Francesco continua ad essere il nome più gettonato per la panchina della Fiorentina della prossima stagione. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ne ha parlato a Gr Parlamento: 'Nei prossimi giorni incontreremo il nostro allenatore anche per capire quali siano le sue intenzioni. Sappiamo che ha richieste importanti ma siamo convinti che farà le giuste valutazioni e saremmo contenti di proseguire con lui ancora. Di Francesco se dovesse lasciare Sassuolo lo farebbe solo per certe squadre, non per squadre di media classifica'.