Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato, in un'intervista a Tuttosport, del mercato di gennaio del club emiliano; i neroverdi hanno già ufficializzato l'acquisto di Alberto Aquilani dal Pescara e stanno seguendo diversi giocatori di prospettiva: ''Di Aquilani siamo contenti, ci serviva un centrocampista di esperienza come lui. Lazzari, Dezi e Seck sono tre giocatori che stiamo seguendo con attenzione. Purtroppo non siamo l'unico club che ha messo gli occhi su questi ragazzi. Aggiungo che i nostri migliori acquisti saranno i ragazzi recuperati dagli infortuni; Berardi, ad esempio, che è tornato ad allenarsi con il gruppo''.



CAPITOLO USCITE - Il Sassuolo ha anche ricevuto diverse proposte per alcuni elementi importanti della rosa che, però, non partiranno a gennaio: ''Il Sassuolo, nonostante le difficoltà incontrate in campo, non ha necessità di vendere grazie alla gestione del presidente Squinzi. La Roma, ad esempio, ci ha chiesto Pellegrini e Defrel, mentre il Leicester avrebbe voluto prendere Acerbi, ma abbiamo risposto di no a tutti. Delle uscite ne parleremo, semmai, a giugno''.