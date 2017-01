Laci ha provato, ma non c'è stato niente da fare. Gegoireera entrato nel mirino del club giallorosso, alla ricerca di un giocatore offensivo in grado di sostituire Salah e di dargli manforte: l'attaccante del Sassuolo è il preferito di Luciano Spalletti, ma il club neroverde ha alzato un muro. Ieri le parole di Squinzi , oggi quelle dell'amministratore delegato Carnevali gli fanno eco.Ecco le parole dell'ad in occasione dell'evento Fischio di inizio per la quarta categoria: "Richieste ufficiali da parte della Roma per Defrel non ne abbiamo mai avute e comunque non abbiamo nessuna intenzione di cederlo nel mercato di gennaio. Da sempre in questo periodo non vendiamo i nostri pezzi migliori. La volontà del giocatore?, e Defrel deve adeguarsi a quello che vogliamo noi".