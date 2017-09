La Juventus continua a vincere e, con 15 punti in cinque giornate, ha cominciato il testa a testa con il Napoli per lo scudetto. Ma in casa bianconera non ci sono motivi per sorridere. Contro la Fiorentina, infatti, è stato segnato anche un record negativo: quello delle presenze all'Allianz Stadium. Un impianto che, dalla sua costruzione nel 2011, è stato costantemente tutto esaurito e ha accompagnato i sei scudetti vinti dai bianconeri, ma negli ultimi tempi sembra aver perso parte della sua attrattiva per gli appassionati juventini.



RECORD NEGATIVO - Come riporta Libero, nella sfida di mercoledì sera contro un avversario storico i tifosi bianconeri presenti allo stadio erano 35.169 (35.652 totali meno i 483 viola), su un totale di capienza di 39.488 (senza contare le 2.019 persone che possono essere contenute dal settore ospiti. Presenze comunque alte se si guarda alla media della Serie A (23.814), ma basse se confrontate con la storia dello Stadium. A scoraggiare i tifosi, molti dei quali provenienti da fuori Torino, il fatto che si giocasse il turno infrasettimanale, senza la possibilità di poter sfruttare una giornata festiva per far rientro alle proprie città di appartenenza. Ma anche i prezzi dei biglietti - aumentati del 44 per centro dal 2012 -, i lunghi controlli - con tempi di attesa fino a 45 minuti -, e l'"abitudine" alla vittoria dello scudetto, con la passione bianconera che in molti casi si è raffreddata dopo le due sconfitte in finale di Champions League, nel 2015 a Berlino e lo scorso giugno a Cardiff.