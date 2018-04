E' difficile non voler bene a Buffon, anche se non si è tifosi della Juve. E non solo perché è un portiere immenso (il migliore di sempre, per chi scrive), per le emozioni che ha fatto vivere a tutti gli italiani con la maglia azzurra, per la passione che ha sempre mostrato nei confronti della nostra bistrattata nazionale. Di Gigi ci piacciono l'intelligenza, la capacità di non essere mai scontato, la personalità, l'umanità.

Stavolta, però, Buffon ha sbagliato tutto. Non durante la partita: ci sta di perdere la testa quando ti cancellano un sogno al 93', quando rendono vana un'impresa epica all'ultimo istante. E ci sta anche di non accorgersi che quell'intervento di Benatia su Lucas Vazquez era meritevole del rigore. Che si poteva anche non fischiare, per carità, e magari nell’area opposta alla Juve non sarebbe stato concesso, ma era comunque meglio concedere: il fallo non è indiscutibile e solare, però c'è.



Continua a leggere su ILBIANCONERO.COM



@steagresti