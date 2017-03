Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la capolista Spal: "La Spal è prima con merito, sta disputando un campionato straordinario. Ha molta qualità e giocatori di grande esperienza, è in un periodo di forma splendida e sarà sicuramente una partita molto impegnativa per noi. Per tutti questi motivi sarà una partita difficile e speciale perché è sempre un derby e il Cabassi sarà pieno. Sarà un bella giornata di sport. La Spal ha l’entusiasmo della matricola, un gioco efficace e ha trovato grande continuità. Non sono primi per caso. Gli infortuni? Non sono disponibili Di Gaudio, Jelenic e Concas, oltre a Pasciuti. Gli altri che hanno avuto qualche rallentamento in settimana è stato solo per una normale gestione, i convocati sono tutti disponibili e utilizzabili. Mbakogu? Il tempo gioca a suo favore, sta lavorando bene e sta acquisendo una condizione sempre migliore. A Latina ha segnato ma, a parte questo, nelle precedenti gare stava crescendo il suo ritmo e il suo minutaggio. Spero che continui a essere così convincente".