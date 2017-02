Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Brescia di Brocchi: "Sappiamo che domani non sarà facile, il Brescia ha un bel collettivo, è la squadra più giovane del campionato ma supportata da giocatori esperti come Caracciolo, Mauri, Pinzi e Blanchard. Sono pericolosi, ma noi dobbiamo affrontarla nella maniera giusta. Un match difficile, ma noi siamo sereni perchè abbiamo lavorato bene in settimana e vogliamo tornare al successo, è normale. Di Gaudio? E’ convocato, ma è difficile dire adesso se ha i 90′ nelle gambe, è sempre il campo a dare la risposta. Sabbione invece non recupera e non sarà convocato",