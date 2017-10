Daniele Giorico, centrocampista del Carpi, parla in conferenza stampa, soffermandosi anche sul suo futuro: "Sto meglio rispetto a quando sono arrivato, purtroppo ho saltato quasi tutto il ritiro per qualche problema fisico e quando sono arrivato qui non ero al massimo. Ci è voluto un po’ di tempo per adattarmi ai carichi di lavoro perché qui si pratica un calcio molto dispendioso a livello atletico ma sto meglio e devo solo trovare la migliore condizione dopo cinque mesi praticamente senza partite ufficiali. Rinnovo? Il fatto di aver firmato un contratto di quattro anni significa un grande attestato di stima della Società. La trattativa per venire qui è stata un po’ complicata ma alla fine si è risolto tutto nel modo migliore e sono contento".