Giancarlo Malcore, attaccante del Carpi, parla dopo la sfida con il Novara vinta grazie al suo primo gon in Serie B: "E’ sicuramente un inizio di stagione bello per me, sono arrivato qui dopo tanti anni di sacrifici e mi sto prendendo tante rivincite nonostante la mia giovane carriera. Non voglio fermarmi, ma puntare più in alto vincendo una gara alla volta. La partita è stata molto combattuta, se Montipò non avesse fatto quella grande parata su Mbakogu nel primo tempo, la gara si sarebbe stata diversa. Ma credo che sia più bello vincere così, soffrendo tutti insieme fino alla fine. Il gol? Avevo spazio davanti a me e ho pensato di tirare sul secondo palo. Per fortuna è andata dove volevo. L’intesa con Mbakogu? Credo sia andata bene, è la prima volta che giocavamo insieme in gare ufficiali, ci stiamo conoscendo e l’intesa migliorerà ancora".