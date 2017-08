Fabrizio Poli, terzino del Carpi, parla in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie B: "Abbiamo cambiato molti giocatori quest'estate e stiamo assimilando i concetti del nuovo mister per cercare di rendere al meglio. Del nucleo storico siamo rimasti in pochi, ma stiamo cercando di far capire ai nuovi come bisogna lavorare qui a Carpi. Le gare di Coppa Italia sono servite per rodarci, ma ora cominciano le partite con i punti pesanti in palio e servirà ancora maggiore determinazione. Obiettivi? Credo che mantenere la categoria sarebbe molto soddisfacente e dobbiamo puntare a fare i 50 punti il prima possibile, un passo alla volta, con grande umiltà anche perché quest'anno ci saranno tanti club blasonati e con grandi organici".