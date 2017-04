Carpi-Pro Vercelli 0-0



Carpi (4-4-1-1): Belec; Struna, Romagnoli, Gagliolo, Poli (72' Bifulco); Letizia, Bianco, Sabbione, Fedato (46' Lasagna); Concas (90+1' Beretta); Mbakogu. All. Castori.



Pro Vercelli (3-5-2): Provedel; Luperto, Bani, Konate; Berra, Germano (77' Starita), Palazzi, Castiglia, Nardini (51' Eguelfi); Comi, Aramu (61' Altobelli). All. Longo.



Arbitro: Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 27' Concas (C), 43' Fedato (C), 55' Palazzi (P), 90+2' Altobelli (P)