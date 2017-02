Moustapha Seck, difensore di proprietà della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il suo arrivo in prestito al Carpi: "Qui mi trovo benissimo, non mi aspettavo questa accoglienza e sono davvero felice di essere arrivato. Il direttore Massara mi aveva parlato di questa opzione nelle ultime ore di mercato e io ho scelto di accettare l'offerta visto che anche il mister era contento che io andassi a fare esperienza. Con Spalletti ho giocato, a sorpresa, la gara contro l'Astra in Europa League, è stata una grande emozione".