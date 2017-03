Carpi-Spal 1-4 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 8' Floccari (S), 11' Antenucci rig. (S), 38' Floccari (S), 54' Lasagna (C), 91' Zigoni (S)



Carpi (3-5-2): Belec; Lasicki (46' Bifulco), Poli, Gagliolo; Struna, Lollo (63' Bianco), Mbaye, Fedato, Letizia; Lasagna (76' Beretta), Mbakogu. All. Castori.



Spal (3-5-2): Meret; Bonifazi, Vicari, Cremonesi; Lazzari (58' Ghiglione), Schiavon, Castagnetti, Arini, Del Grosso; Floccari (92' Finotto), Antenucci (78' Zigoni). All. Semplici.



Arbitro: Nasca di Bari



Ammoniti: 34' Gagliolo (C), 44' Schiavon (S), 64' Fedato (C), 81' Del Grosso (S)