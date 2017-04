Carpi-Trapani 2-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 24' e 41' Lasagna (C), 48' Coronado (T)



Carpi (4-4-2): Belec; Letizia, Poli, Romagnoli, Sabbione; Di Gaudio (69' Concas), Jelenic (89' Mbaye), Bianco, Lollo; Lasagna (90+4' Beretta), Mbakogu. All. Castori.



Trapani (4-3-2-1): Pigliacelli; Casasola, Pagliarulo, Legittimo, Visconti; Maracchi (87' Rossi), Colombatto (71' Manconi), Barillà; Nizzetto, Coronado; Jallow (55' Citro). All. Calori.



Arbitro: Piccinini di Forlì



Ammoniti: 45' Colombatto (T), 58' Letizia (C), 67' Belec (C)