Carpi-Verona 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 14' Lasagna (C), 45+3' Pazzini (V)



Carpi (4-4-1-1): Belec; Struna, Romagnoli, Gagliolo, Letizia; Concas (43' Bianco), Mbaye, Crimi, Di Gaudio (90' Poli); Lollo (81' Bifulco); Lasagna. All. Castori.



Verona: (4-3-3): Nicolas; Pisano, Bianchetti, Caracciolo (81' Boldor), Souprayen; Zaccagni, Fossati, Bessa (63' Luppi); Romulo, Pazzini, Siligardi (69' Gomez). All. Pecchia.



Arbitro: Pasqua di Rimini



Ammoniti: 18' Pazzini (V), 19' Romagnoli (C), 26' Letizia (C), 31' Zaccagni (V), 49' Bianco (C), 56' Struna (C), 57' Bianchetti (V), 61' Souprayen (V), 84' Gomez (V), 87' Boldor (V)