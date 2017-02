Jamie Carragher, ex giocatore del Liverpool, ha parlato dei Reds e del loro mercato: ''Il Liverpool non ha la squadra, ma è comunque in lotta con le prime quattro; tutto stava andando benissimo fino a qualche mese fa, ma ora le cose sono precipitate. Il vero rimpianto è non aver fatto nessun acquisti a gennaio. Ci sono molti problemi, sia in difesa che in attacco. Se si guarda alla panchina del Liverpool non hanno riserve di spessore come il Manchester United o il City e questi sono i club con i quali i Reds devono competere''.