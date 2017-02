Jamie Carragher, ex giocatore del Liverpool, ha parlato del mercato bloccato dei Reds e del Chelsea: ''Il Chelsea ha la squadra più forte? Hanno Batshuayi, pagato 30 milioni di sterline, che non gioca mai, John Terry e Fabregas che giocano poco. Sono una squadra molto forte e la differenza con il Liverpool è questa. I top club, però,csolitamente non fanno acquisti a gennaio, è una finestra che crea frenesia, e le squadre frenetiche di solito sono quelle che lottano per non retrocedere che hanno un bisogno disperato di salvarsi. Detto ciò è normale che le grandi squadre abbiano fatto pochi affari''.