Jamie Carragher ha indicato quello che secondo lui è stato il giocatore dell'anno in Premier League; la scelta dell'ex giocatore del Liverpool, come si legge sul Daily Mail, è ricaduta non su una punta o un fantasista, bensì su un centrocampista di quantità: ''N'Golo Kante è stato il migliore in quest'ultimo anno di Premier; non segna tanti gol e non fornisce assist ma è riuscito comunque ad essere il giocatore più influente dell'intero campionato. Lui è stato il vero motore del Leicester ed ora è il cuore del Chelsea di Conte. Non ha per nulla sofferto il passaggio ai Blues e a fine anno potrebbe indossare la medaglia di campione della Premier per la seconda volta consecutiva''.