Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura in Cina per Yannick Ferreira Carrasco, appena arrivato al Dalian Yifang dall'Atletico Madrid. Il belga infatti ha esordito (insieme a Nico Gaitan) in Chinese Super League rimediando un rotondo 8-0 sul campo dello Shanghai Sipg. A punire il Dalian la tripletta dell'ex trequartista del Chelsea Oscar e del centravanti Hulk, ex Porto. L'Atletico ha incassato dalla doppia cessione un totale di 48 milioni di euro, ma Carrasco secondo la stampa spagnola è stato "parcheggiato" in Cina solo per qualche mese. In estate potrebbe rientrare in Europa e la Juventus continua a tenerlo d'occhio.