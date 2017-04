Ogni segreto possibile, glielo ha rubato. E poi ci ha messo del suo: oggi, Massimo Carrera domina il campionato russo con il suo Spartak Mosca e si avvicina al traguardo, la vittoria del titolo è davvero dietro l'angolo. L'uomo cresciuto - da allenatore - alle spalle di Antonio Conte adesso è amatissimo dalla tifoseria, protagonista all'improvviso di una stagione magica, si gode la cavalcata in Russia costruita con le sue mani, subentrato durante l'annata e diventato figura della rinascita fino alla vetta della classifica.



PERFEZIONISTA - E Carrera non dimentica quegli anni alla Juventus, come racconta a Calciomercato.com: "E' stato bellissimo poter lavorare e imparare da Conte. Passa ore e ore a parlare con i suoi giocatori, è molto esigente, vuole prepararli a tutto. E fa lo stesso anche con lo staff tecnico. Poi, quando si gioca contro le squadre più "piccole", quelle meno forti, pretende concentrazione massima. Se si perde, si arrabbia tantissimo... accetta la sconfitta solo se i suoi giocatori in campo hanno dato tutto".



NUMERO UNO - In bianconero, Carrera è stato vice di Conte e ha avuto anche l'occasione di allenare quando Antonio fu fermato. Da lì, la sua considerazione: "Antonio è il migliore al mondo perché i suoi giocatori lo seguono e quando vanno in campo sanno tutto degli avversari, davvero tutto. Ogni minimo punto debole o punto di forza è conosciuto alla perfezione".



FUTURO - Intanto, l'Inter lo sogna per la panchina. E prosegue nel corteggiamento fino all'ultima speranza, ce ne sono oggettivamente pochissime. Tanto che Carrera sembra quasi sicuro sul destino di Conte: "Ci sentiamo spesso, Antonio è molto contento e credo voglia giocarsi la Champions League con questo Chelsea costruito da lui". Chissà se è ancora in tempo per cambiare idea...