Mobbing o non mobbing, sta di fatto che, dopo quasi 90 giorni fuori rosa dall’inizio della stagione, Michelangelo Albertazzi, 26 anni, difensore centrale dell’Hellas Verona, tornerà agli ordini di Mister Pecchia.



Non lo ha deciso l’allenatore bensì il Collegio Arbitrale al quale il giocatore si era rivolto per tutelare le proprie ragioni. Assistito dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, Albertazzi ha ottenuto l’ordine di immediata reintegrazione nella rosa della prima squadra oltre alla condanna del Club al pagamento di poco meno di 70 mila Euro a titolo di risarcimento del danno e spese legali. Era dal dicembre 2009, allorquando Goran Pandev vinse un’analoga causa contro la Lazio, che in Serie A il Collegio Arbitrale non condannava una società a causa di un fuori rosa così eclatante. Il lodo arbitrale, pubblicato oggi, parla di ripetute violazioni di diritti fondamentali in danno di Albertazzi e di grave inadempimento contrattuale, con esclusione del giocatore dai test atletici e da tutta la preparazione precampionato nonché da ogni attività organizzata da luglio sino ai giorni nostri. La motivazione, lunga 12 pagine, afferma anche che appare di “palmare evidenza il contegno tenuto dall’Hellas Verona immotivato e ingiustificato quindi affetto da indubbi profili di illeggitimità”.