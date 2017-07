Non avevano detto la verità. Ci vorrà del tempo per avere gli esiti dell'autopsia sul corpo di Denis Bergamini, che lunedì è stato disseppellito. Ma dai primi accertamenti emergono già delle incongruenze con quanto stabilito nel novembre del 1989, quando Denis morì e il suo caso fu archiviato come suicidio. Come si legge su La Repubblica, la parte del corpo maggiormente interessata dal trauma sarebbe infatti quella sinistra e non quella destra. E si è scoperto un taglio della testa del femore che apparirebbe anomalo e innaturale. La procura di Castrovillari indaga per omicidio: tra gli indagati Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore.