Non conoscono fine le polemiche tra Juventus e Inter. L'ultima, in ordine di tempo, è esplosa dopo la pubblicazione di un video da parte di Inter TV nel quale si vede Chiellini regalare il pallone a Icardi lanciato a rete con l'argentino fermato dal fischio di Rizzoli. Il difensore bianconero avrebbe battuto il calcio di punizione con palla in movimento ma questo non ha comunque placato le polemiche. Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Luca Marchegiani (commentatore tecnico per Sky in occasione del match dello Stadium) ha così analizzato la vicenda: “E’ stata una situazione poco chiara. Peraltro noi stavamo anche guardando un replay di un’altra azione e c’era pure una sostituzione di un giocatore in corso. Io ho avuto la sensazione che Chiellini avesse dato il pallone a Buffon per far battere la punizione proprio a lui. Questo è quello che ho pensato e detto l’altra sera. Poi non vorrei parlarne più perché mi sembra che su questa storia si stia montando un polverone incredibile. Per me è finita lì.”