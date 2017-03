Non è un periodo felice per Erick Thohir, presidente dell'Inter e del Comitato Olimpico Indonesiano (KOI), impegnato da mesi nell'organizzazione degli Asian Games in programma l'anno prossimo. Come riporta fcinternews la polizia sta indagando su tre casi di corruzione all'interno del suo comitato e l'indonesiano dell'Inter si è detto disponibile a essere punito qualora avesse commesso degli errori: "Noi rispettiamo la legge e se verrà dimostrato che ho commesso un errore, sono pronto a essere punito. Questa situazione non deve essere chiaramente strumentalizzata a livello politico, ma se mi sto sbagliando sono disponibile ad andare in prigione".