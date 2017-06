Gianluigi Donnarumma e il mancato rinnovo, dopo le spiegazioni del Milan tocca all'agente del portiere dare la propria versione dei fatti: tre giorni fa Fassone e Mirabelli hanno annunciato ai media la decisione di Gigio di non accettare l'offerta per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2018, oggi sarà Mino Raiola a raccontare la propria verità.



Il noto procuratore ha indetto una conferenza stampa oggi a Montecarlo, intorno alle 17, alla quale presenzieranno alcuni media italiani. Nella conferenza Raiola racconterà alcuni particolari retroscena sulla rottura con il Milan e, stando alle ultime indiscrezioni raccolte, il principale obiettivo dell'invettiva dovrebbe essere il ds Massimiliano Mirabelli, con il quale l'agente è ai ferri corti.



Difficile invece che possa essere svelato il futuro di Gigio o l'accordo con un altro club. Due le piste più calde al momento per Donnarumma, impegnato questa sera con l'Italia Under 21 nella prima agli Europei: Real Madrid e PSG e, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, portiere e famiglia sono orientati verso la destinazione spagnola. Attesa dunque per il pomeriggio e per le parole di Raiola, che potranno fare ulteriore chiarezza sulla situazione.